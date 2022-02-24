الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن رضيعة لقيت مصرعها في تصادم بطريق الصف

ارشيفية
ارشيفية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بدفن جثة رضيعة لقت مصرعها في تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أعلى طريق الصف. 

واستعلمت النيابة عن حالة 4 مصابين آخرين لسماع أقوالهم حول الحادث.

كانت تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بالصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع رضيعة تبلغ من العمر عامين وإصابة 4 سيدات ورجل. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة جثة رضيعة تصادم الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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