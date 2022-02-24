الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: الأحداث في أوكرانيا «مروعة»

جريدة الدستور

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، الأحداث في أوكرانيا بـ"المروعة"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة الخطوات التالية.
وقال جونسون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار طريق إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم".
وأعلن الرئيس الروسي صباح اليوم بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

لندن أوكرانيا الهجوم الروسي على أوكرانيا المملكة المتحدة جونسون

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