رئيس وزراء بريطانيا: الأحداث في أوكرانيا «مروعة»

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، الأحداث في أوكرانيا بـ"المروعة"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة الخطوات التالية.

وقال جونسون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار طريق إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم".

وأعلن الرئيس الروسي صباح اليوم بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.