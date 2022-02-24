الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 14 رحلة طيران دولية لمطار مرسى علم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مرسي علم  الدولي، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، 14 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 64 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل من السبت الماضي حتى الجمعة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة على الركاب الوافدين.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الدولية الوافدة خلال الأسبوع الجاري وصول 64 رحلة طيران دولية، بواقع زيادة في الرحلات الأوروبية وخاصة الألمانية عن الأسابيع الماضية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت جداول رحلات الطيران المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى ارتفاع معدلات الوصول 11 رحلة عن الأسبوع الماضي زيادة 5 رحلات في الرحلات الألمانية، وكذلك 5 رحلات في التشيكي، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الرحلات الألمانية في الفترة القادمة والإيطالية.

وأكدت جداول رحلات الطيران، أن من بين الـ64 رحلة طيران المتوقع وصولها خلال الأسبوع المقبل تصل 3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر الطيران، ورحلتين من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و4 من إيطاليا، و12 رحلة من ألمانيا، و9 رحلات من المطارات التشيكية.

كما تصل من المطارات البولندية 16 رحلة طيران، و11 رحلة من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول الأسابيع المقبلة خاصة من الطيران الأوروبي.

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وائل لطفي

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