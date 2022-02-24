اليوم.. أولى جلسات محاكمة شيف هتك عرض فتاة قاصر

تنظر الدائرة 17 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، أول جلسات محاكمة -شيف- متهم بهتك عرض فتاة قاصر في القضية رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام قيام المتهم “أحمد. ج”، 32 سنة، شيف في 31/ 10/ 2021 بدائرة قسم شرطة دار السلام بهتك عرض المجني عليها “إيمان. ج” بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واستطالت يداه مواضع حساسة من جسدها، وعاشرها معاشرة الأزواج حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية.

بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.

وقالت المجني عليها “إيمان. ج ”، 16 سنة، عاملة بنادي القطامية، بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية على إثرها هاتفته طالبة ملاقاته فطلب منها الحضور إلي مسكنه وما إن دلفت إليه تجردا من ملابسهما واستطالت يده المواضع الحساسة من جسدها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.