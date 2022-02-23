الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأهلي ضد مصر المقاصة وعمرو دياب.. الأكثر بحثا في جوجل اليوم

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدرت أخبار الأهلي ضد مصر المقاصة اهتمامات المصريين، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحل الفنان عمرو دياب ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاءت حالة الطقس غدًا كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

الأهلي ضد مصر المقاصة

نشر حسين الشحات صانع العاب فريق الأهلى صورا له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب إحراز هدفه بمرمى فريق مصر المقاصة أمس ووجه رسالة دعم لزميله أكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبى خلال الاحتفال .

وحقق فريق الاهلى الفوز على مصر المقاصة أمس برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و تصدر جدول البطولة برصيد 22 نقطة .

عمرو دياب

أحدث اختفاء أغاني عمرو دياب من يوتيوب جدلا كبيرا بين جمهور الهضبة خلال الساعات الماضية، حيث لاحظ محبي النجم الكبير عدم وجود أغانيه وكليباته من قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكشف الشاعر خالد تاج الدين الذي تعاون مع الفنان عمرو دياب في العديد من الأغاني عن قرب عودة كليبات الهضبة، وأن سبب اختفاءها وجود مشكلة ويجري حلها.

وكتب تاج الدين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك في مفاجأة لجمهور الهضبة عمرو دياب: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط والكليبات كلها راجعة تاني.. مشكلة بسيطة وبتتحل حاليا».

حالة الطقس غدًا

فيما تصدر وسم "الأرصاد الجوية" و"درجات الحرارة غدًا" تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد إطلاق هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي جديد يضرب جمهورية مصر العربية من مساء اليوم الأربعاء، ويستمر حتى صباح يوم السبت.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور" عن تفاصيل طقس الغد، قائلا إنه بداية من ليل اليوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ على جميع أنحاء الجمهورية يعادل حوالي 10 درجات، ليصل الإحساس الفعلي للحرارة على القاهرة الكبرى في حدود 17 درجة، ومدن سواحل المتوسط في حدود 15 درجة، أما محافظات الصعيد فتكون الحرارة في حدود 19 درجة.

الاهلى الاهلى ضد مصر المقاصة اخبار جوجل مؤشرات البحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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