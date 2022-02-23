نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف غدًا

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الخميس، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت بداية الأزمة مع ظهور الفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، في غضون شهر يناير 2021.

وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.