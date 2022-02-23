الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف غدًا

محكمة
محكمة

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الخميس، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت بداية الأزمة مع ظهور الفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، في غضون شهر يناير 2021.

وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة لاستيراد القمح من 14 دولة بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا (فيديو)

الحكومة: زيادة سعر البترول عالميًا يضع ضغوطا على الموازنة (فيديو)

خطة مصر لتوفير القمح حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«رجولة وجدعنة».. السيسى: «أنا بحب الصعايدة جدًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى