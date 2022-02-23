الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطلين لتحرشهما بالفتيات بمنطقة المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، حجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهم توك توك بمنطقة المرج. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عاطلين تحرشا بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهما مركبة توك توك بمنطقة المرج، وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة بغرض التعاطى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم شخصين بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكابهما واقعة التحرش وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة بغرض التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيق مواد مخدرة توك توك المرج تعاطى النيابة

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وائل لطفي

النخبة والناس

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