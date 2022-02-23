كيف تتعامل مع حالة القلق والتوتر مع اقتراب الحرب العالمية الثالثة؟

كانت سنوات مضطربة للغاية عندما يتعلق الأمر بالاضطراب العالمي، فقط عندما اعتقدنا أننا أخيرًا على وشك رؤية الضوء، مع انتهاء جميع قيود Covid واجهنا فجأة احتمال حدوث كارثة عالمية أخرى، هذه المرة في شكل حرب واسعة النطاق .

ليس عليك أن تفهم بالضبط ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا لتشعر بقلق بالغ، لأن العلامات تشير إلى غزو وشيك لأراضي أوكرانيا من قبل القوات الروسية، والآثار المترتبة على هذا مخيفة.

وفقا لموقع “مترو” إذا كنت تشعر بالقلق والتوتر بشأن حالة العالم في الوقت الحالي، فأنت لست وحدك، فلقد تركت الأحداث المزعجة التي تتكشف في أوكرانيا لأسباب مفهومة، الناس في جميع أنحاء العالم قلقين، يمكن أن تؤثر مثل هذه الأخبار المحزنة على أفكارنا وسلوكياتنا بطرق خفية ودرامية.

حديث النفس

تحقق من أفكارك وتذكر أن مشاعرك طبيعية، تذكر أن التفكير في الموضوع الذي يجعلك تشعر بالقلق يغذي قلقك.

ضع خطة للتكيف

التواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة مخاوفك لتخفيف التوتر، يمكنك استخدام تمرين التركيز الذي يمكنك القيام به في أي مكان وفي أي وقت تجلس فيه لبضع لحظات، تنفس شهيقًا وزفيرًا وركز على أنفاسك لتتأكد من نفسك.

ضع في اعتبارك استهلاكك لوسائل الإعلام

قد ترغب في تجنب أو تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة قبل النوم، وتحسين مصادر المعلومات الخاصة بك إلى المنافذ التي تقدم حقائق مباشرة.

حاول قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى التي تساعدك على الشعور بمزيد من الإيجابية بدلاً من ذلك.

كيفية إدارة القلق عندما لا يكون لديك سيطرة على الأحداث

من المهم أن تتذكر أن الناس يستجيبون للأحداث الجارية بعدة طرق، إذا كنت قلقًا بشأن صحتك العقلية، أو تشعر بالخوف أو الرهبة، فتأكد من التحدث إلى شخص ما حول ذلك، يعد الصديق أو أحد أفراد العائلة مكانًا جيدًا للبدء، ولكن يمكنك دائمًا التحدث إلى متخصص مثل طبيبك العام.