يحيى خليل يكشف بداياته مع موسيقى «الجاز» بصالون الأوبرا الثقافى

انطلقت منذ قليل، فعاليات صالون الأوبرا الثقافي برئاسة الفنان التشكيلي والكاتب أمين الصيرفي ومدير الصالون برائد موسيقى الجاز يحيى خليل، بحضور الكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي، والكاتب صلاح هاشم والكاتبة منى الشيخ التي تعد حاليًا كتابًا عن حياة وتجربة يحيى خليل في عالم الموسيقى، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري.

وقال «خليل»، إن بداية تعرفه إلى موسيقى الجاز كانت من خلال استماعه لبرنامج "صوت أمريكا" كان يبث عبر الأسطول السادس، ومع انتظام استماعه لهذا البرنامج بدأ يبحث عن موسيقى الجاز خارج البرنامج حتى استطاع الوصول إلى السفارة الأمريكية وطلب منهم مساعدته فى تقديم موسيقى الجاز.

وأضاف، أن السفارة الأمريكية عرضت عليه إحدى المجلات التى تتناول موسيقى الجاز، ومن ثم ذهابه إلى محل يبيع أسطوانات الجاز إلى جانب سينما كولومبيا، وكلها بداية قبل مرحلة الخبرات التى اكتسبها خارج مصر.

وأشار «خليل»، إلى أن الجاليات الأجنبية فى مصر كانوا أبرز من لعبوا موسيقى الجاز مثل الجاليات الإيطالية واليونانية، حتى سفره خارج مصر وإن كان السفر خارج مصر لم يكن بالسهل بالمرة، وسافر إلى بيروت ومن ثم الذهاب إلى نيويورك.

أما عن يحيى خليل فهو من مواليد 1943 وهو ملحن وعازف وموسيقار مصري يشتهر بموسيقى الجاز وبخاصة آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية منها «عالم الجاز» وتقديم موسيقى برنامج «حكاوي القهاوي»، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.