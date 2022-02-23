تسجيل سريع.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14.. يبحث الكثير من الشباب والمواطنين عن مأوى آمن وحياة آمنة لهم، مما دفعهم للبحث عن الشقق السكنية، وكثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل" فيما يتعلق بكل الوحدات السكنية التي طرحت من قبل وزارة الإسكان المصرية، فقد أتاح الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري، شقق "الإسكان الاجتماعي" عبر الرقم القومي للإعلان الرابع عشر، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للصندوق.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

وتستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14.

حيث يبحث عدد هائل من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، عن الآلية للاستعلام؛ وذلك لمعرفة ميعاد الاستلام لجميع الوحدات السكنية التي تخصص لهم، وذلك بحالة انطباق جميع الشروط عليهم، من ضمن الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي.

الخطوات الأساسية اللازمة لعملية الاستعلام عن الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي الإعلان الـ14.

تبدأ الخطوات بالقيام بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط الآتي: (من هنا).



ومن ثم يتم بدء القيام بتسجيل الدخول عبر موقع صندوق "الإسكان الاجتماعي" و"دعم التمويل العقاري" لكي تحصل على وحدة سكنية، من خلال تسجيل الرقم القومى المكون من 14 رقما، ويحتوي على كلمة المرور، ومن ثم قيام الشخص المتقدم باختيار المكان الخاص بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم حالة الطلب عبر الرابط التالي: (من هنا)



وفي تلك اللحظات، ينتظر الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق "الإٍسكان الاجتماعي"، الإعلان الخاص بـ"صندوق الإسكان الاجتماعي" و"دعم التمويل العقاري"، وذلك بما يخص الطرح للإعلان الجديد، كي يستطيعوا الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، حيث من المفترض أن يكون الإعلان الجديد، ضمن الإعلانات التي ستطبق عليها مبادرة "التمويل العقاري"، التي قد أعلن عنها "البنك المركزي" في شهر يوليو الماضي، وتكون بفائدة متناقصة تصل إلى 3%، والسداد يكون يصل إلى 30 عاما.