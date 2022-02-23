الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو مركزية «فتح» يطلع شكرى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية

وزير الخارجية وعزام
وزير الخارجية وعزام الأحمد

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

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دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأعرب شكري عن مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية.

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الأحمد يثمن الجهود المصرية

من جانبه، أحاط الأحمد، وزير الخارجية، بمجمل التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأعرب عن التقدير لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة لدعم القضية الفلسطينية وكذلك لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.

شكرى وزير الخارجية فتح منظمة التحرير الأراضي الفلسطينية عزام الاحمد مصر القضية الفلسطينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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