الأمن يكشف كواليس فيديو اعتداء صاحب مكتب مقاولات وأبنائه على شقيقين بالضرب

كشفت الأجهزة المعنية تفاصيل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من (صاحب مكتب مقاولات) وأبنائه، بدعوى الاعتداء عليه وشقيقه بالأسلحة النارية مُحدثين بهما إصابات بالغة وتهديدها بالقتل بهدف الاستيلاء على أرض مملوكة لهما مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم.

بالفحص تبين أن الشاكى يعمل بإحدى شركات المقاولات- مقيم بالغربية، وأن المشكو فى حقهم (صاحب مكتب مقاولات "عم الشاكى" وأبنائه، مقيمين بذات الناحية) ، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا من "الشاكى" بأنه حال توجهه للأرض الزراعية خاصته، فوجئ باعتداء عمه "المشكو فى حقه" وأبنائه عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته على إثر خلافات عائلية بينهم حول الميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس أنجال عمه "مازالوا محبوسين"، وضبط وإحضار "عم الشاكى".