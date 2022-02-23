إزالة التعديات وتوسعة شارع بورسعيد بالبدرشين

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال إزالة التعديات والتوسعة والتطوير لشارع بورسعيد بالبدرشين.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيانٍ لها، أن الأعمال جاءت بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال التوسعة جاءت بمتابعة من محمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين باستمرار إزالة البروز والتعديات بشارع بورسعيد بمدينة البدرشين، لتوسعة الشارع ورفع الطبقة المتهالكة تمهيدًا لأعمال الرصف.