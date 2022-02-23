خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا.. الرئيس الأوكراني: مستقبل أوروبا يقرر الآن

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، اليوم الاربعاء، أن مستقبل أوروبا يقرر الآن، مضيفا أنه يتوقع دعما أوروبيا إضافيا، لافتا إلى أوكرانيا ترحب بفرض عقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن ولندن وأوتاوا.

وأوضح، أن الوجود العسكري الروسي في دونباس انتهاك لاتفاق مينسك وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيسي بولندا وليتوانيا اليوم، مشيرا إلى أن بولندا وليتوانيا دعمتا أوكرانيا قولا وفعلا، وأن هناك إجماع على رفض العدوان الروسي

وتابع، أن قرار ألمانيا بتعليق خط "نورد ستريم 2 " الروسي مهم جدا، لافتا إلى أن قرار تعليق خط الغاز "نورد ستريم 2" يجب أن يكون نهائيا.

كان قد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق العمل في مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، وهو المشروع الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ويعد بمثابة بوابة أوروبا للحصول علي الطاقة.

ويعد إعلان شولتس بمثابة أول رد غربي ملموس علي القرارات الروسية الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وبمقدمتها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك ، الواقعتان شرق أوكرانيا ، والمعروفتان بـ"إقليم دونباس"، وما تبع ذلك من إبرام اتفاقية صداقة، صادق عليها البرلمانات الثلاثة ، وبموجبها بات انتشار القوات الروسية في الشرق الأوكراني ممكناً بداع حفظ السلام.

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتدمير محادثات السلام، واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية، بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين الاثنين.



وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وقال زيلنسكي في خطاب ألقاه عقب مشورات طارئة مع قادة دوليين، إن أوكرانيا "لا تخاف" من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها "انتهاك لسيادة ووحدة أراضي" الجمهورية السوفياتية السابقة.

