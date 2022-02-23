خالد الغندور يطالب بإيقاف صفحات السوشيال الممولة التي تبث التعصب

قال الكابتن مجدي عبد الغني، إن الإعلام الرياضي مؤثر في مجموعة كبيرة من البشر وخاصة صغار السن، والمشكلة في الصغار عند سماعهم لشخص أو مذيع متعصب مبالغ فيه تحدث مشكلة كبيرة، والسوشيال ميديا والتريندات جعلت البعض يشعر بالجنون وهي مشكلة كبيرة.

ونظم المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة نقاشية عن الإعلام الرياضي، بحضور عدد من النقاد والإعلاميين الرياضيين.

وأعلن المجلس مدونة السلوك المهني الرياضي، التي تضمنت قواعد الالتزام بالمهنية ومواجهة التعصب.

حضر اللقاء عدد من النقاد والإعلاميين الرياضيين، منهم: مجدي عبد الغني، أحمد حسام ميدو وأحمد شوبير وإسلام الشاطر، ومحمد شبانة، وسيف زاهر، وحسن المستكاوي ورضا عبد العال، وغيرهم.

وأضاف عبدالغني، أن الفترة الأخيرة حدث كنترول رائع بعيدا عن وجهات النظر، وهو توجيه من القنوات إلى مقدم البرنامج، وذلك لتوجيه الرسالة الإعلامية الجيدة، لافتا: بجانب أن بعض مقدمي البرامج في قنوات الأندية كانت سبب رئيسي في التعصب بين الأندية.

وذكر عبدالغني، أنه بسبب عدم الرقابة على صفحات السوشيال ميديا والتريند أصبح هناك زيادة في التعصب لأنها تقدم المحتوى المتعصب.

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن كرة القدم دائمًا في تنافس بين دول العالم، وليس عيب أن يكون هناك تنافس وليس عيب أيضا الانتماء لنادي معين، ولكل قناة سياسة واتجاه وهو من يوجه الإعلامي إلى التحدث في الإطار العام.

وأضاف الغندور، إننا لاعبين كرة قدم، ونحس بجميع اللاعبين، ومن حق المذيع الدفاع عن ناديه بالحق وليس بالباطل ولكن دون تجريح في أحد، وفي إطار الاحترام وإذاعة المعلومة الصحيحة، ولابد من الالتزام بمدونة السلوك الرياضي.

وطالب الغندور، أنه لابد من توقف صفحات السوشيال ميديا الممولة التي تبث التعصب والتى هدفها تحقيق عائد مادي فقط لأصحابها.