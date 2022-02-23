الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حامل اللقب» يتصدر الإيرادات الأسبوعية بشباك التذاكر

حامل اللقب
حامل اللقب

وصل الفيلم الكوميدي «حامل اللقب» إلى صدارة شباك التذاكر المصري للمرة الأولى هذا الأسبوع متفوقًا على كل الأفلام في محاولاته لتحقيق نجاح كبير خلال الفترة المقبلة.

واستطاع الفيلم تحقيق أعلى إيرادات هذا الأسبوع بقيمة مليون و855 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي إيراداته إلى 7 ملايين جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية في الفترة التي عُرِضَ فيها الفيلم الجديد.

فيلم «حامل اللقب» من بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والعمل من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج هشام فتحي.

وللمرة الثانية، يجتمع كل من المخرج هشام فتحي، مع هشام ماجد، والفنانة دينا الشربينىي، ومحمد سلام، فقد شاركوا من قبل في موسم رمضان لعام 2017 في مسلسل «خلصانة بشياكة»، حيث قدم العمل مجموعة من الفنانين، منهم النجم أحمد مكي، وشيكو، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وملك قورة، وأوس أوس، وويزو، وانتصار ومجموعة أخرى من الفنانين، ويلعب هشام ماجد، خلال أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقوم الفنانة دينا الشربيني، بتأدية دور شخصية زوجته التي تعمل دكتورة.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاهدة فيلم «حامل اللقب» بطولة الفنان هشام ماجد، داخل إحدى صالات السينما برفقة زوجها وشقيقتها إيمي وبطل العمل.

وشاركت «دنيا» بصورة لها من داخل السينما، وحرصت على تهنئة «ماجد» عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «مبروك يا أغلى وألذ شوما على الفيلم اللذيذ جدًا».

واحتفل أبطال العمل بعد أن حقق نسبة النجاح العالية، واجتمع كل من أبطال العمل وعدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم في إحدى سينمات الزمالك، وحضر الحفل كل من أحمد فهمى وشيكو وكريم فهمي.

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