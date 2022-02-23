الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اللواء عادل الغضبان: محافظة بورسعيد صديقة للبيئة

المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت صديقة للبيئة.

وأشار المحافظ، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بحضور لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، إلى أن الدليل على ذلك هو توافد الآلاف من أهالي المحافظات المصرية لبورسعيد.

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 المؤتمر الصحفي

واستعرض محافظ بورسعيد، فيلماً تسجيلياً عن إنجازات الدولة المصرية على أرض للمحافظة والتي جاء من أبرزها ان تكون بورسعيد أولى المحافظات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي وغيرها، هذا بالإضافة إلى تطوير منطقة شرق بورسعيد الواعدة وإقامة عدد من المشروعات القومية بها.

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 المؤتمر الصحفي

واستقبل محافظ بورسعيد، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، صباح اليوم، ويتم عقد اجتماع بقاعة فايزة أبو النجا في الديوان العام لمحافظة بورسعيد، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.

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 المؤتمر الصحفي

وفي شأن آخر ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد،  وذلك لمتابعة سير أعمال اللجنة،  وٱخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة،  وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد،  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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 المؤتمر الصحفي

واستعرض المحافظ مع مسؤولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة،  وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة،  وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

وتتمثل مهام اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد في وضع السياسة العامة للطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة و تقييمها و تشكيل و إعادة تشكيل اللجان الفرعية  و تيسير عمل  اللجان الفرعية و متابعتها و تقييمها و تلقى تقارير عن أعمال اللجان الفرعية و الحالات التى تعذر إزالة الخطر فيها لإتخاذ الإجراءات بشأنها  وإعداد تقرير سنوى عن وضع الطفولة بالمحافظة

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 المؤتمر الصحفي
قامة صحي ماضي مشروعات المصرية اجتماع عادل تطوير صحفي الأربعاء سعيد لجنة

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