بعد الظهور الجريء في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات سيرين عبد النور

تصدرت النجمة سيرين عبد النور، محرك البحث جوجل بعد إطلالتها المميزة والجريئة في حفل عيد ميلادها الـ"45"، وعبر جمهورها عن إعجابهم بهذه الإطلالة الأنقية، وعن إعجابهم بإختيارتها المتميزة طوال الوقت.

ونشرت عبد النور، إطلالتها الأخيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ارتدت فستان "كب"، وقصير فوق الركبة باللون الأسود اللامع، مزين بشريط طولي أبيض، ونسقت معه شعر منسدل، وميكب هادئ.

هذه ليست الإطلالة الأولى التي تثير جدل متابعين النجمة سيرين عبد النور، ففي السطور التالية نسلط الضوء على عدد من الإطلالات المتميزة التي ظهرت بها خلال الفترات القليلة الماضية:

الدورة الأولى لمهرجان الجونة:

في الدورة الأولى لمهرجان الجونة، حرصت النجمة سيرين عبد النور على الحضور، مرتدية فستان أنيق من اللون الأوف وايت اللامع، ونسقت معه تسريحة شعر ملموم، بالإضافة إلى الميكب الهادئ، وصرحت سيرين فيما بعد أنها كانت حامل بطفلها "كرستيانو" في الشهر الرابع أثناء هذه الدورة، ووجهت الشكر لجمهورها الذي تداول هذه الصورة أكثر مرة معبرًا عن إعجابه بإطلالتها الجذابة.

إطلالتها مع أبلة فاهتيا:

أثناء حضورها برنامج "أبلة فاهيتا"، ارتدت سيرين عبد النور، فستان من اللون الاسود، مزين بعدد من الألوان في صورة مربعات مضيئة صغيرة على الفستان منحته شيء من الحيوية، ونسقت سيرين معه شعر ويفي منسدل على كاتفيها وإطلالة ناعمة من الميكب الهادئ.

جلسة تصوير باللون الأسود:

كما خضعت الفنانة اللبنانية إلى جلسة تصوير أواخر الشهر الماضي، ونشرت سيرين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها "ناس بتشوف الحياة أبيض وأسود وناس بتشوفها ملونة، أنتوا كيف شايفين حياتكن هاليومين".

وتميزت هذه الإطلالة باللون الأسود، مع غرة على الجبين، وشعر قصير، كما تميز الفستان بأكمام طويلة.