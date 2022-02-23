الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالشرقية

حادث
حادث

أصيب 10 أشخاص منذ قليل، فى وقوع حادث تصادم سيارة نقل، بميكروباص، فى طريق مدينة العبور، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، بإصابة 10 أشخاص فى وقوع حادث تصادم سيارة نقل، بسيارة ميكروباص، فى الطريق الأوسطى، اتجاه مدينة العبور، أمام مصنع 200 الحربى.

و تبين إصابة كل من “ م.ر”، 26 سنة، مقيم منيا القمح، بكدمات منفرقة بالجسم، و “.مع.ال”29 سنة مقيم منيا القمح، بكدمات باليد والصدر، و “ع.ر.م"، 26 سنة، مقيم مشتول السوق، بكدمات بالساق اليسرى، و “ ح.ر.ب”، 30 عام، مقيم مشتول السوق، بخلع فى الضلع السادس من الجهة اليسرى، و “ ح.م.ح” 28 عام، مقيم مشتول السوق، بكدمات بالركبة اليسرى، و “م.ع.ال”، 28 عام، مقيم منيا القمح، بكدمة بالقدم اليمنى، و “س.ش.م” 50 نة مقيم منيا القمح بكدمة بالساق اليممنى، و “ م.إ.د”، 47 سنة، مقيم منيا القمح بكدمات بالرأس و كدمة بالقدم اليمنى، “ه.أ.ش”، 47 سنة، مقيم منيا القمح، بكدمة فى القدم اليمنى، و “ أ.ك.ج”، 26 عام، مقيم منيا القمح، بكدمات فى الركبة اليمنى ".

و دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، و تم نقل المصاب الاول  الثانى لمستشفى بلبيس المركزى، فيما تم نقل باقى المصابين لمستشفى الزوامل لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، و جارى رفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة المرور 

و فى سياق متصل، أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى، مع ميكروباص، بطريق “ههيا - الزقازيق”، وتم تحرير المحضر اللازم.

محافظة العلاج ساق تصادم العبور طريق ميكروباص امن الشرقية حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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