الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إرشادات هامة من تعليم بني سويف للمدارس

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

بدأت المديريات التعليمية في الالتزام بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم ربط المصروفات بتسليم الكتب المدرسية. 

أصدرت مديرية التربية والتعليم ببني سويف تؤكد على الإدارات التعليمية بالالتزام بالتعليمات التالية:

  • تسليم الكتب مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني مع ربط تسليمها بالمصروفات المدرسية.
  • احترام المعلم في المقام الأول لحسن سير العملية التعليمية، فلا يسمح مطلقا لرئيس العمل التعرض بالإساءة لأي كادر تعليمي داخل المؤسسة التعليمية (معلم- إداري- عامل) وذلك ٱحتراما لآدميته.
  • عدم إهانة الطالب، فهذا أمر مرفوض تماما والتأكيد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي.
  • استقرار الجدول المدرسي.
  • عدم وجود حصص احتياطي أو بدون معلم، وإبلاغ التوجيه المختص بالعجز والزيادة طبقا للتعليمات الواردة في هذا الشأن.
  • التواصل مع رؤساء الأحياء لمنع الباعة الجائلين من أمام المدارس والحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.
  • التأكيد على حظر أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمسائلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني بجميع المديريات التعليمية، بما فيها كتب ال since والـ math للصف الرابع الابتدائي.
ونوه الوزير إلى أنه يوجد موضوعات في العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائى تم ترحيلها من التيرم الأول، يتم تدريسها بالفصل الدراسي الثاني.

وكشف الدكتور طارق شوقي، أنه لتسهيل عملية التعلم، أعلنت Discovery Education بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي - دليل المعلم/كتاب الطالب- من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري.

للتحميل اضغط على الرابط التالى:
https://en.discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/

بني سويف وزير التربية والتعليم طارق التعليم الفنى الدكتور طارق شوق مديرية التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني العملية التعليمية

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وائل لطفي

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