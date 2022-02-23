الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب العدل يختتم مدرسة الكادر السياسي.. ويفتتح معرضا خيريا للملابس بأسوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استقبلت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء،  قيادات حزب العدل وهم النائب أحمد قناوي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ، وعبدالعزيز الشناوي الأمين العام للحزب وأحمد صبرى أمين أمانة مركز التدريب والتثقيف علي مستوي الجمهورية في اختتام مدرسة الكادر السياسي لمجموعة من القيادات الشعبية بمحافظة أسوان بجانب مجموعات من الشباب الفعال في المجتمع المدني ومجموعة من أعضاء وأمانة الحزب بالمحافظة.

ونظم الحزب تدريبا على مدار يومين متتاليين في مدرسة الكادر السياسي لحزب العدل لمجموعة من الشباب الراغبين في التعرف على أهداف الحزب ومبادئه وأجندته التشريعية وطموحاته المستقبلية لتأهيل وتدعيم كوادر ضمن خطة الحزب الطموحة لبناء كوادر فعالة بالمحافظة.

وشهد حزب العدل تخرج 20 كادرا سياسيا وتسليم شهادات التخرج لعدد من كوادر الحزب من مختلف مراكز المحافظة، ولعدد من الشباب المتطوع في خدمة المجتمع المدني.

وجاءت زيارة الحزب في إطار اهتمام الحزب بكافة الأقاليم المصرية وخصوصاً أقاليم الصعيد ذات الطبيعة الخاصة، في ظل اهتمام الحزب بالتعبير عن الطبقة الوسطى وقضاياها في كافة أرجاء مصر من قبل بناة العدل.

 

زيارة طالب شباب مرافق لتر التعب مسؤولين تنسيق عرض مال سياس قيادات المدن تقديم الخاصة اختتام حزب العدل عيد الامين العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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