الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة الفندقية (صور)

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بمدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة في حي الشروق بالكيلو ٧، بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وتابع وكيل تعليم مطروح، العمل في أقسام تدريب طلاب المدرسة الفندقية، حيث تلاحظ عدم تفعيل التدريب العملي للطلاب بسبب العجز في الكوادر الفنية المتخصصة في المجال الفندقي بالمدرسة ونقص الخامات الخاصة بتطبيق نظام الجدارات المتبع حاليًا بمدارس التعليم الفني.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى التعليم الفني بتشكيل لجنة من التعليم الفني لمعالجة السلبيات في المدرسة فورًا وبحث سبل سد العجز في معلمي المواد العملي.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وقام وكيل تعليم مطروح بزيارة كلية السياحة وذلك لبحث عمل بروتوكول تعاون بين جامعة مطروح والمنظومة التعليمية، مشيرًا أن ذلك يهدف إلي مساهمة الكوادر الأكاديمية في تطوير الخبرات العملية لطلاب المدرسة في سبيل إعداد الطلاب للانخراط في سوق العمل وإيجاد فرص عمل حقيقية في المشروعات السياحية.

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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
مطروح التعليم الفنى بروتوكول تعاون جولة تفقدية مدارس التعليم الفني

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