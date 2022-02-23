تجديد حبس أخصائي تحاليل احتجز زوجته وزوَّر شهادة وفاة بالحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس أخصائي تحاليل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتجاز زوجته لمدة أربع سنوات، وادعاء وفاتها واستخراج شهادة وفاة لها مزيفة، للاستيلاء على ميراثها بمنطقة الحوامدية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض ربة منزل للاحتجاز على يد زوجها بمنطقة الحوامدية، وبإجراء التحريات تبيَّن أن المتهم يعمل أخصائي تحاليل احتجز زوجته منذ 4 سنوات، وادعى وفاتها، واستخرج شهادة وفاة مزورة لها للاستيلاء على ميراثها، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.