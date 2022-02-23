مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الزراعي

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم مروع بين سيارة سوزوكى وأخرى ملاكى بطريق مصر إسكندرية الزراعى.



تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام عزبة الكبار للمتجة الى بنها .



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 8 أخرين وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.



وجار رفع آثار الحادث وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث للوقوف على ملابساته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.