الحشد الشعبي العراقي يكشف تفاصيل القبض على عدد من الإرهابيين

كشف الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال عدد من الإرهابيين خلال الفترة الماضية. وأصدرت مديرية الأمن والانضباط، والتحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن اعتقال عدد من الإرهابيين مؤخرا، مؤكدة ان كافة تحركاتها لا تتم إلا بشكل قانوني ورسمي وبعيدة كل البعد عن الاستهداف الشخصي أو الطائفي لمكون دون آخر.

وقالت المديرية وفق للسومرية نيوز، “تداولت في الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي خبر استهداف وزير الدفاع المحترم من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي بعد عمليات اعتقال الإرهابيين التابعين إلى تنظيم داعش الإرهابي في منطقة العيثة في قضاء الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين والتي قامت بها مديرية الأمن، في حين تؤكد المديرية العامة على السمعة الحسنة للوزير ومواقفه في عمليات التحرير ومشاركته أثناء عمليات التحرير التي طالت المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل المجاميع الإرهابية آنذاك”.

أضافت أن “كافة تحركاتها لا تتم إلا بشكل قانوني ورسمي وبحس أمني ووطني عالي لمنع كافة التهديدات التي تطال البلاد من قبل المجاميع الإرهابية وهي بعيدة كل البعد عن الاستهداف الشخصي أو الطائفي لمكون دون آخر”.

ودعت “كافة الهيئات الإعلامية أن تتجنب المصادر المشبوهة وغير الموثوقة في عملية نقل وتداول الأخبار وأن تتلقى الأخبار من الهيئات الإعلامية الرسمية والمعروفة برسالتها ودقتها في نقل الأخبار”.

وكانت قد أصدرت خلية الإعلام الأمني توضيحا بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام من أنباءً عن قيام (فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية).

وقال بيان عن الخلية أن “هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم”.

وشدد على “أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية”.

ودعا البيان الذين تداولوا هذه الأنباء إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً”.