مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الواحات

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل وسوزوكي بالكيلو 70 بطريق الواحات، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وتمكنت الخدمات المرورية من رفع حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلي بطريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين اصطدام سيارة نقل بسوزوكى، ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.