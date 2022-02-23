مصرع 2 وإصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطريق الزراعي ببنها

شهد الطريق الزراعي بمدينة بنها محافظة القليوبية، حادث مروع نتج عنه مصرع اثنين وإصابة 7 أشخاص آخرين اثر وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات سوزوكي وميكروباص ونقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وميكروباص ونقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سندنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث بقيادة المقدم مصطفي عطية رئيس وحدة مرور بنها وبالمعاينة والفحص تبين تصادم ثلاث سيارات سوزوكي وميكروباص وفرار سيارة نقل مما ادي الي إصابة 7 أشخاص ومصرع اثنين تم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفي بنها الجامعي، وجاري ضبط السيارة النقل وإزالة التلفيات بالطريق وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.