الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 2 وإصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطريق الزراعي ببنها

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الزراعي بمدينة بنها محافظة القليوبية، حادث مروع نتج عنه مصرع اثنين  وإصابة 7  أشخاص آخرين  اثر وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات سوزوكي وميكروباص ونقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وميكروباص ونقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سندنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث بقيادة المقدم مصطفي عطية رئيس وحدة مرور بنها وبالمعاينة والفحص تبين تصادم ثلاث سيارات سوزوكي وميكروباص وفرار سيارة نقل مما ادي الي إصابة 7 أشخاص ومصرع اثنين تم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفي بنها الجامعي، وجاري ضبط السيارة النقل وإزالة التلفيات بالطريق وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الطريق الزراعي مصرع واصابة 9 أشخاص حادث تصادم ثلاثة سيارات سوزوكي ميكروباص نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

اليوم.. نظر دعاوى اتهام الخطيب لـ مرتضى منصور بالسب والقذف

وزير المالية: اقتصادنا بات أكثر قدرة على مواجهة أكبر أزمة عالمية منذ قرن

افتتاح أول مكتب تشغيل بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية

تركيب 55 سقف وتوزيع 168 من الأجهزة وتجهيز 75 عروسة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟