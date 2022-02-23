تجديد حبس 4 عاطلين لارتكاب 7 حوادث سرقات دراجات نارية بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 7 وقائع سرقات دراجات بخارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين “لأحدهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه بالإسكندرية، وأول مدينة نصر بالقاهرة وبنها في القليوبية، وأرشدوا عن المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 6 وقائع سرقات دراجات نارية وإخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث القسم، بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة “أول وثان العامرية، برج العرب” مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وإرشادهم عن المسروقات تم ضبطها لدى اثنين من عملائهما “سيئى النية”، تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.