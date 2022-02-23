الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى يوافق على منح قرض بمليارى دولار للأرجنتين

البنك الدولي
البنك الدولي

قال المدير الإداري للعمليات في البنك الدولي   إن البنك سيدعم الأرجنتين بملياري دولار خلال العام الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية.
 

وبحسب بيان فإن البنك الذي التزم بتقديم دعم قياسي للأرجنتين في العام الماضي بقيمة 1ر2 مليار دولار "لديه مشروع رهن الإعداد بقيمة ملياري دولار على الأقل لعام 2022" لمساعدة الأرجنتين.
 

وقال أكسيل فان تروتشينبورج المدير الإداري للعمليات في البنك عقب لقائه مع مارتن جوزمان وزير مالية الأرجنتين :"البنك الدولي ملتزم بدعم الأرجنتين على مسارها للنمو والتعافي من تأثير أزمة فيروس كورونا
المستجد".
 

وأضاف :"دعم البنك أساسي لاستدامة توافر الخدمات الأساسية للفقراء و تمويل برامج التطعيم بهدف حماية الأرواح وإعادة تنشيط الاقتصاد".
 

من ناحيته قال وزير المالية الأرجنتيني إن هذا الاستثمار الذي سيضخه البنك الدولي سيترجم إلى حوالي 830 مليون دولار من التمويل الصافي "لمشروعات الابتكار والبنية التحتية والصحة والشمول الاجتماعي و البيئة".
 

يذكر أن ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية تعاني من أزمة اقتصادية و مالية حادة.
 

وتعاني الأرجنتين من تضخم الجهاز الإداري للدولة و انخفاض إنتاجية قطاع الصناعة وضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي مما يحرم الدولة من موارد ضريبية كبيرة.
 

في الوقت نفسه يواصل البيزو الأرجنتيني تراجعه أمام الدولار، في الوقت الذي ينمو فيه الدين العام للبلاد باستمرار مع وصول معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي إلى 9ر50%.
 

من ناحية أخرى من المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الحالي تفاصيل اتفاقية قرض جديدة لإعادة هيكلة ديون مستحقة للصندوق على الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.

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