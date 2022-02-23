28 فبراير.. انطلاق المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة 2022 فى إسبانيا

تنظم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2022 في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة، إسبانيا.

ومن المقرر أن تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوفد رفع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد آخر من نواب الرئيس التنفيذي وقيادات الوزارة.

كما يشارك عدد من شركات الاتصالات ومشغلي المحمول في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة للإطلاع على أحدث التقنيات وتوقيع اتفاقيات جديدة.

والمؤتمر هو أحد أبزر الفعاليات العالمية في مجال الهواتف المحمولة، ويشارك فيه كبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول في العالم.