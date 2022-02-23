الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا فورا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار فورا.

وقال جوتيريش للصحفيين : "في هذه اللحظة الحرجة أدعو إلى وقف إطلاق النار فورا واستعادة سيادة القانون.

وتابع نحتاج إلى ضبط النفس والتفكير السليم، ونحتاج إلى وقف التصعيد الآن".

وانتقد جوتيريش القرار الروسي الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، معتبرا إياه "الضربة القاضية إلى اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

وأعرب جوتيريش عن قلقه إزاء "تحريف مفهوم حفظ السلام"، في إشارة إلى توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقوات الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف أنه "عندما تدخل قوات دولة لأراضي دولة أخرى دون موافقتها، هي ليست قوات حفظ السلام".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الإثنين 21 فبراير الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ووجه القوات الروسية بضمان السلام في الجمهوريتين في إطار معاهدتي الصداقة والتعاون الموقعتين معهما.

وأكد الرئيس بوتين أن اتفاقيات مينسك "ماتت منذ فترة طويلة"، محملا السلطات الأوكرانية المسؤولية عن التصعيد.

وفي وقت سابق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الوضع حول أوكرانيا.