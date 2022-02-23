الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية البريطانية ترحب بالقرار الألمانى بوقف عملية نورد ستريم 2 من روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

 اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن القرار الألماني الخاص بوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا، بأنه رد قوي من المستشار الألماني أولاف شولتز.


وقالت في تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع (تويتر)  "يجب أن نحّمِل روسيا مسؤولية أفعالها، والتي ستُقابل بتكاليف باهظة.. يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي".


وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن - في وقت سابق - أن بلاده اتخذت خطوات لوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا، قائلًا إنه: "تم الانتهاء من بناء مشروع خط الأنابيب، لكن المشروع لا يزال بحاجة إلى شهادة تنظيمية من السلطات الألمانية قبل أن تبدأ عمليات تسليم الغاز".


ويُعد ذلك أول تحرك ألماني ضد روسيا، بعد الاعتراف الروسي من جانب واحد بجمهوريات شرق أوكرانيا دونيتسك ولوجانسك.

 

 و علي صعيد آخر ، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، السفير الروسي لديها، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا واعتراف موسكو بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

 

وأكدت السفارة الروسية في لندن، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، التقارير البريطانية حول استدعاء السفير الروسي، مشيرة إلى أنه بالفعل غادر مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد الاستدعاء.

 

ودعت بريطانيا اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا وأكدت على تقديم الدعم لهم أثناء عملية عبور الحدود.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على رأس أولوياتنا، ويجب على جميع البريطانيين المغادرة الآن عبر الطرق التجارية بينما لا تزال متاحة».

 

وأضافت: «نعزز فرقنا في المنطقة لدعم الشعب البريطاني أثناء المغادرة وعبور الحدود».

 

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

روسيا الغاز روسي تويتر على وقف تنظيم عملية قرار بعد حساب جمهور الخارجية تغريدة قبل

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