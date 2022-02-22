هل تسببت تصريحات هادى الباجورى فى انفصاله عن ياسمين رئيس؟

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس قائمة تريند جوجل في مصر خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

انفصال ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري

وكتبت الفنانة الشابة في تغريدتها: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

يأتي إعلان انفصال الزوجين بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات المخرج هادي الباجوري، خلال برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «mbc مصر» خلال الأسبوع الماضي.

وتعرض الثنائي إلى حالة من الهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات الباجوري، التي وصفها البعض بالجريئة، ما يثير التساؤل.. هل تسببت التصريحات في انفصالهما؟

تصريحات هادي الباجوري

ويستعرض «الدستور» أبرز تصريحات المخرج هادي الباجوري المثيرة للجدل عبر السطور التالية: