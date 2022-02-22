هل تسببت تصريحات هادى الباجورى فى انفصاله عن ياسمين رئيس؟
تصدرت الفنانة ياسمين رئيس قائمة تريند جوجل في مصر خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
انفصال ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري
وكتبت الفنانة الشابة في تغريدتها: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.
يأتي إعلان انفصال الزوجين بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات المخرج هادي الباجوري، خلال برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «mbc مصر» خلال الأسبوع الماضي.
وتعرض الثنائي إلى حالة من الهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات الباجوري، التي وصفها البعض بالجريئة، ما يثير التساؤل.. هل تسببت التصريحات في انفصالهما؟
تصريحات هادي الباجوري
ويستعرض «الدستور» أبرز تصريحات المخرج هادي الباجوري المثيرة للجدل عبر السطور التالية:
- بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي.
- الجمهور ميقدرش يقيمني فنيًا ويقيمني شخص في مجالي.
- مسرحية كوكو شانيل مش هقدر أعمل زيها تاني وهي بتتعمل مرة في العمر.
- لا مانع من تقديم زوجتي لدور به أحضان وقبلات.
- البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج.
- مروان في البحث عن علا مش ابن طارق نور، واخترته لأني عايز وجه جديد.
- مش بقيس نجاحي بالسوشيال ميديا ولا الشارع.
- مبحبش أشوف تعليقات الجمهور على أعمالي.
- كلام الناس لا يشغلني.
- اللي مش عاجبه بدلة الرقص في البحث عن علا ميتفرجش.
- الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش.