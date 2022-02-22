بعد انفصاله عن ياسمين رئيس.. «الباجوري»: «بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة»

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

وكتبت في التدوينة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية قائلة: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

وعقب تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري، كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن أدائها مناسك العمرة، ونشرت ياسمين رئيس صورًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لأدائها العمرة من داخل الحرم المكي.

ويرصد “الدستور” أبرز تصريحات المخرج، عن زوجته الفنانة، في السطور التالية:-

لا مانع من تقديم زوجتي لدور به أحضان وقبلات.

البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج.

اللي مش عاجبه بدلة الرقص في البحث عن علا ميتفرجش.

بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بـ نجاح زوجتي.

الجمهور ميقدرش يقيمني فنيًا، واللي يقيمني شخص في مجالي.

مسرحية كوكو شانيل مش هقدر أعمل زيها تاني، وهي بتتعمل مرة في العمر.

الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش.

مروان في البحث عن علا مش ابن طارق نور، واختارته لأني عايز وجه جديد.

مش بقيس نجاحي بالسوشيال ميديا ولا الشارع.

مبحبش أشوف تعليقات الجمهور على أعمالي.

كلام الناس لا يشغلني.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"



وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدتني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راق يُسعد الجمهور.



وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة" شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل، حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.



ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.