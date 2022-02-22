جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

ففي أثناء تفتيش الركاب القادمين من الرياض على رحلة طائرة الخطوط السعودية اشتبه عادل متولي رئيس الوردية في الراكبة ح . ح . م مصرية الجنسية.

وتم تمرير أمتعة الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش رئيس قسم الأشعة تحت إشراف شريف حسن مدير الادارة فتلاحظ وجود عدد من الهواتف.

وبالعرض على محمد الشربيني مدير إدارة الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة من كارم محمود مأمور حركة ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب وحازم عطا الله أمن جمركي لتفتيش حقائبها، فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة مخبأة داخل حقائبها وعدد آخر أخرجته من حول جسمها عند طلب دخولها للفحص بجهاز الأشعة الذاتى.

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢.