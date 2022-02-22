الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تتسلم 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا منحة من الصين

اللقاح
اللقاح

تسلمت تونس بمطار قرطاج الدولي 1,5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا كمنحة من الصين.

وذكرت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أنها تتوجه بالشكر والتقدير إلى الصين على حرصها المتواصل على توفير الدعم اللازم لتونس في جهودها لمواجهة هذه الجائحة. 

وحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الشركات الصينية على الاستثمار في بلاده وتوريد البضائع التونسية بما يسهم في تحقيق التوازن في المبادلات التجارية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا في ذات الوقت الدعم المهم الذي قدمته الصين لبلاده في إطار جهودها لمكافحة كورونا وتمويل وإنجاز المشروعات التنموية.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، أشاد الجرندي خلال لقائه سفير الصين بتونس زهانج جيانجو ZHANG Jianguo، بمستوى العلاقات التونسية الصينية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

من جانبه، عبر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وتطلعها لمزيد من التطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جيانجو مواصلة الصين دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تقديم 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم، إضافة إلى توفير عدد من آلات التنفس الاصطناعي والأكسجين ستقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدًا بأن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين.

في السياق، أعرب وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين الجمعة، عن شكر بلاده وامتنانها للمساعدات المهمة التي قدمتها الصين في الفترة الأخيرة لدعم المنظومة الصحية في مجابهة وباء كورونا، كما أشاد بما حققته الصين من نجاح في السيطرة على الوباء والعودة إلى الحياة اليومية بصفة طبيعية.

تونس فيروس كورونا كورونا لقاح الصين مطار قرطاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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