صحة المرأة في ندوة بالتعاون مع مستشفى بهية

أقام قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال؛ ندوة توعوية بالتعاون مع مستشفى بهية لمكافحة سرطان الثدي، بحضور العاملات بقطاع الإنتاج الثقافي، وذلك الثلاثاء بمركز الهناجر للفنون وذلك في إطار اهتمام قطاع الإنتاج الثقافي بالتوعية الصحية للمرأة العاملة والتعاون مع المؤسسات الوطنية المهتمة بهذا الشأن.

قدم الندوة الدكتورة صفاء علي، أخصائي الجراحة والتّوعية الإرشادية بمستشفي بهية والأستاذة فاطمة حسن التي قدمت نبذة عن تاريخ إنشاء المستشفى، ثم دارت مناقشات وطرح اسئلة حول المرض وأهمية الكشف المبكر بالتعاون مع مستشفى بهية.

من جانبه، حرص المخرج خالد جلال على توجيه الشكر لممثلي مستشفى بهية مشيدا بالدور الذي يقوم به هذا الصرح الطبي من توعية مجتمعية وتقديم خدمات طبية للمرأة المصرية.

بدأت قصة بهية عندما أصيبت السيدة بهية وهبي حرم المهندس حسين أحمد عثمان بالسرطان، وهي سيدة مصرية من عائلة عريقة. و في أثناء تلقيها العلاج لاحظت اسرتها مدى معاناة السيدات من الأسر الفقيرة فى تحمل نفقات العلاج الباهظة. فقاموا بتحويل منزلها إلى مركز متخصص فى علاج سرطان الثدي دون مقابل أو تفرقة. مبنى مركز بهية مكون من 6 أدوار بإجمالي مساحة 10,000 متر مربع مزودة بأحدث الأجهزة التي تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه.