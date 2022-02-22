علاقته غير شرعية.. شقيقان يفصلان رأس عامل ويقطعان جسده بمنشأة ناصر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، القبض على متهمين شقيقين قتلا عاملاً وقطّعا جسده وألقيا جثته بالشارع، بسبب ارتباطه بعلاقة مع والدتهما بمنشأة ناصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم مفاده العثور على رأس بشرية، وبالانتقال والفحص عثر على رأس بشرية وأجزاء من الجسد.

وبعمل التحريات وفحص بلاغات التغيب أمكن التوصل لهوية الضحية وتبين أنه "ع.م"، 30 سنة، ومقيم بدائرة القسم وأصل بلدته أسيوط.



وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة شقيقين أمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لاكتشافهما وجود علاقة بين والدتهما والضحية، وأنهما استدرجاه وقتلاه وقطعا جثته وألقياها بالشارع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.