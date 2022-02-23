الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طبيبة توضح: انقطاع الطمث يجبر النساء على ترك وظائفهن

الاستقالة من العمل
الاستقالة من العمل

يمكن أن تستمر أعراض انقطاع الطمث لمدة تصل إلى 15 عامًا، حيث تعاني واحدة من كل أربع نساء من هذه الأعراض إلى مستوى "منهك بشدة"، ومع ذلك على الرغم من حقيقة أن هذا يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكاننا، لا يزال هناك نقص عام في الدعم والتفهم.

العمل هو أحد مجالات الحياة التي تتأثر بشكل كبير بسن اليأس، لا يتعين على النساء التعامل مع الأعراض فحسب، بل يتعين عليهن أيضًا مواجهة الضغط الإضافي والضغط الناتج عن الشعور بسوء الفهم، كما لو أنه يتعين عليهن إخفاء ما يحدث لهن - أو كما لو أنه يتعين عليهن "القتال".

تقول طبيبة التجميل وأخصائية الصحة  الدكتورة شيرين لاخاني لموقع مترو: "النساء في سن اليأس هن الأسرع نموًا في القوى العاملة.. وفقًا لكلية الطب المهني، فإن ما يقرب من ثماني نساء من كل 10 نساء في سن اليأس يعملن.. على الرغم من ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أكثر من مليون امرأة في المملكة المتحدة يمكن إجبارهن على ترك وظائفهن هذا العام لأن أصحاب العمل يفشلون في دعمهن أثناء مرورهن بسن اليأس".

لا توضح هذه الأرقام فقط مدى تأثر نسبة كبيرة من القوى العاملة في المملكة المتحدة بانقطاع الطمث، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على أوجه القصور الهائلة التي لا تزال موجودة حول الوعي بسن اليأس والتدريب والتزويد في مكان العمل.

توضح الدكتورة لاخاني أن النساء غالبًا ما يشعرن بالحاجة إلى التستر على انقطاع الطمث بسبب الخوف من الخزي، وللتداعيات التي قد تترتب على تطورهن المهني، والطريقة التي ينظر بها رؤسائهن وزملائهن لهن.

في بعض الأحيان تصبح الأمور غير قابلة للإدارة لدرجة أن النساء يشعرن أنه ليس لديهن خيار سوى ترك وظائفهن وهي المناصب التي عملن بجد للوصول إليها.

انقطاع الطمث العمل استقالة اعراض نساء

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