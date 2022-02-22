«دونيتسك»: القوات الأوكرانية قصفتنا براجمات صواريخ غراد للمرة الأولى منذ 2018

ذكرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية براجمات صواريخ غراد للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت السلطات في دونيتسك إن القصف استهدف منطقة كييفسكي بخمسة صواريخ، وفق تأكيد ممثلي الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقبل يومين، أعلنت السلطات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إجلاء المدنيين إلى روسيا، ولا سيما إلى منطقة روستوف، بسبب التهديد المتزايد للأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية التي تستهدف مناطقهم السكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع أمس الاثنين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا ببدونيتسك ولوجانسك "جمهوريتان مستقلتان".

ودعت وزارة الخارجية الروسية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو روسيا في الاعتراف بـ«دونيتسك ولوجانسك» كجمهوريتين مستقلتين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم- أن الاعتراف بـ«دونيتسك ولوجانسك» كان قرارا اضطراريا، وقد يكون الحل الوحيد في ظل هذه الظروف، والغرض منه هو أن يكون بمثابة ضمان لسكان «دونيتسك ولوجانسك» ولحقهم في حياة سلمية وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ القرار مع مراعاة الإرادة الحرة لسكان إقليم «دونباس» وعلى أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيس مجلس الاتحاد البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

وقال ماتفيينكو إن الرئيس بوتين سيقرر عدد الجنود ومهامهم إذا وافق المجلس على طلب نشرهم في دونباس.

وفى وقت سابق من اليوم، أيد الروس والانفصاليون في أوكرانيا خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان انفصال جمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك» عن أوكرانيا على الرغم من الإدانات الدولية لهذا القرار.

وطالب الانفصاليون والروس بوتين بعدم الانتظار واتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع وعدم انتظار الدبلوماسية الغربية.