الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

29 مارس.. الحكم في استئناف المتهمين بغرق طفل بحمام سباحة النادي الأوليمبي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح مستأنف باب شرقي، بالإسكندرية حجز استئناف المتهمين بغرق الطفل سيف إسلام، بحمام السباحة بنادي الأوليمبي، إلى جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم والتحفظ على المتهمين من الأول إلى السابع لحين جلسة النطق بالحكم.

وتقدم المتهمين المدرب والخمس مساعدين والمنقذ، من الأول إلى السابع باستئناف على حكم حبسهم لمدة عام مع الشغل والنفاذ وتوقيع غرامة مالية عليهم قدرها 2000 جنيها بتهمة التورط والإهمال والتسبب فى غرق سيف إسلام . 

تعود أحداث الواقعة إلى الصيف الماضي، حيث تعرض الطفل سيف إسلام، للغرق في حمام سباحة نادي الأولمبي السكندري أثناء حضوره إحدى تدريبات السباحة، ووجهت أسرته اتهامات لمسئولي النادي بتسببهم في غرقه وإخفاء الأدلة الدالة لكشف الاهمال والتزوير لحماية المتهمين.

كانت محكمة جنح باب شرق أصدرت حكمها على 10 متهمين بجلسة 18 نوفمبر الماضى، حيث أصدرت حكمها على المتهم من الأول إلى السابع بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وذلك فى شق القضية المتعلق بالإهمال الذى أدى إلى القتل الخطأ.

محكمة جنح مستانف الإسكندرية نادي الأوليمبي حمام سباحة

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