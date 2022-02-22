الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخاه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وفي سياق ذلك، ترصد الدستور العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

حققت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية قفزات تنموية في شتي المجالات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2500 مليار جنيه في 2016، إلى 5651 مليار جنيه خلال 2020، وتضاعف الاحتياطي النقدي إلى ثلاثة أضعاف محققا رقما قياسيا كما ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، ليرتفع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5%، بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020.

كما تزامن ذلك مع ارتفاع قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من 18.7 مليار دولار خلال 2016 إلى 29.6 مليار دولار خلال 2020، بالإضافة إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 14% تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في ٢٠١٦.

جدير بالذكر أن العلاقات بينن مصر والكويت تتسم بأنها علاقات وطيدة واخوة متبادلة ومن أكثر العلاقات قوة في الوطن العربي، وذلك على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

زيارة السيسى عبد الفتاح السيسي زيارة رئيس الوزراء الكويت

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لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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