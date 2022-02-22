الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع نقاش سكب ماء نار على طالب بالشرقية

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة بالشرقية التحقيق مع نقاش بتهمة سكب مياه نار على طالب بسبب خلافات سابقة بينهم وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وملابساتها.

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول «شعيب.إل. م»، 17 عامًا، طالب بالتعليم الثانوي التجاري، مقيم دائرة مركز ديرب، مصاباً بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

بالفحص تبين قيام «أحمد. م» (17 عاماً- نقاش) بارتكاب الواقعة وسكب مياه نار على وجه المتهم أثناء تواجده بكافيه، على إثر خلافات بينهما منذ 7 أشهر قام على إثرها المجني عليه بإصابة المتهم في وجهه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة.

وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب، وما إن شاهده جالساً بكافيه قام بسكب مياه نار عليه وفر هارباً، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم ويعمل نقاشا وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022.

بالشرقية التحقيق مع نقاش سكب مياه نار علي طالب مستشفى ديرب نجم المركزي

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وائل لطفي

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