الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام الناتو: ما أقدمت عليه روسيا خرق للقانون الدولى

الأمين العام لناتو
الأمين العام لناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبيرج، مساء اليوم، إنهم ملتزمون بالدفاع عن حلفائهم.

وأكد ستولتنبيرج خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل، أن ما أقدمت عليه روسيا خرق للقانون الدولي، مشددًا على احترام وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إنهم سيدعمون أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا وماليًا.

وأعرب ستولتنبيرج عن ترحيبه بالعقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها العديد من دول الحلف.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو،  روسيا للمضي بطريق الدبلوماسية.

وأضاف ستولتنبيرج: "سنزيد حضورنا في أوروبا الشرقية إذا كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا على دعم الحلفاء لأوكرانيا".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن هناك قوات روسية تحركت إلى منطقة دونباس.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أن كل المؤشرات تظهر أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبيرج: "حذرنا من عواقب وخيمة في حال اعتداء روسيا على أوكرانيا".

وأدان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا بشدة، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، خلال اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وبحث القادة الثلاثة التصعيد الروسي المستمر على طول حدود أوكرانيا، وسبل استمرارية تنسيق استجابتهم بشأن الخطوات التالية.

وكان بوتين وقع أمس مرسومين يقضيان باعتراف روسيا، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

فيما كشفت مجلة أمريكية عن أن سلاح الجو التابع للولايات المتحدة أجرى سلسلة من عمليات انتشار لمقاتلاته الحربية، لتحتل مواقع متقدمة في مسرح العمليات الأوروبية، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفي أعقاب تحذيرات عدة أطلقها قادة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) من أن موسكو تخطط لغزو وشيك لجارتها أوكرانيا.

الناتو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روسيا خرق للقانون أوكرانيا

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وائل لطفي

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