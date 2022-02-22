الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتأكد من عمل «الباركود التعريفي» بممشى العظماء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، ممشى العظماء بالكورنيش السفلي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال المواطنين، حيث اطمأن بنفسه على عمل “الباركود التعريفي” للشخصيات.    

وطورت محافظة بني سويف ممشى العظماء بنظام “الباركود التعريفي” والذي يشمل معلومات قيمة وتفصيلية عن كل شخصية تشمل الإسم بالكامل ومحل وتاريخ الميلاد والوفاة، وذلك بهدف تخليد وتكريم النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.

واستخدم المحافظ هاتفه الشخصي للاطمئنان على عمل نظام “الباركود التعريفي” حيث قام بتوجيه الهاتف  نحو الباركود لتظهر المعلومات والبيانات عن الشخصية.

يذكر أن المجموعة الأولى بقائمة ممشى العظماء ضمت شخصيات لها  ثقلها المحلي والدولي “المعاصرين وعلى مر التاريخ من القيادات الروحية والشخصيات الشهيرة في السياسة والثقافة والفنون، ومنهم ”الإمام البوصيري، والشيخ طه الفشني،والأنبا أنطونيوس، والأنبا كرلس، والدبلوماسي الشهير بطرس بطرس غالي، واللواء أحمد زكي عابدين، وجيهان السادات،والفنان حسن عابدين، والمخرج صلاح أبوسيف، وغيرهم.

ومن المقرر إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف تباعًا، وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بأبناء محافظة بني سويف الذين كانت ومازلت لهم بصمات واضحة ومميزة في كل مناحي الحياة.

بني سويف محافظة جيهان السادات الدكتور محمد هاني غنيم حسن عابدين طه الفشني

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وائل لطفي

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