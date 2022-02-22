ملابسات إصابة حلاق بسلاح أبيض بأحد شوارع الهرم

تباشر جهات التحقيق المختصة، الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إصابة حلاق بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الهرم.

وذكر شهود عيان، أنه أصاب نفسه بسلاح أبيض، حيث خرج من المحل الخاص به غارقا في دمائه وسقط أرضًا.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات إصابة حلاق بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب "حلاق" تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه، وجار الاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وبيان تعرض المجني عليه لاعتداء من شخص آخر من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.