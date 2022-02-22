الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بتزوير المحررات الرسمية في المنيا

ارشيفية
ارشيفية

نجحت  أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين بالمنيا، لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت المعلومات والتحريات  الأمنية  قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واتخاذه من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن  من ضبطه بمحل إقامته وبحوزته مجموعة من المستندات والشهادات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة ومختومة  بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه تحصل على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المستخدمة في تصنيع المحررات المزورة، ومبلغ مالي "عملات أجنبية " وبفحص الأجهزة والمحررات المضبوطة تبين أنها تحتوي على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وكذلك برامج الحذف والتعديل والإضافة التي تستخدم في تزوير المحررات، وبمواجهة الأخير أقر بنشاطه الإجرامي.

اجهزة الامن ضبط شخصين تزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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