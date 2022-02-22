انهيار منزل فى المنيا دون إصابات

تعرض منزل قديم للانهيار بحي جنوب المنيا دون أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانهيار عقار قديم، ملك تهاني حسن عبدالنبي، بشارع الساعاتي المتفرع من كوبري المنصورة القديم، بحي جنوب المنيا.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي موقع الانهيار، وتبين عدم وجود إصابات بشرية، والمنزل قديم ومكون من دورين ومساحة 65 مترًا، مبني بالطوب اللبني.

تم إخلاء المنزل من السكان وتسكينهم عند ذويهم، وفصل الكهرباء والمياه عن المنزل، وفرض كردون أمني حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتقرير عرض المنزل على المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير، فور الانتهاء من المعاينة.