الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يدعم الرحالة ريهام أبو بكر: «شجعوها عايزين نبقى أصدقاء رحلتها»

تامر حسني
تامر حسني

دعم الفنان تامر حسني، الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

يأتي هذا في إطار دعمه المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعى والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح.

ونشر تامر حسني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام للرحالة وعلق عليه قائلا: "لكل متابعي البطلة العظيمة ريهام أبو بكر شجعوها واطمنوا عليها كل شوية عايزين نبقى أصدقاء رحلتها العظيمة.. دي هتلف مصر كلها على رجليها في تحدي خارق لموسوعة جينيس ريكورد هتمشي ١٧٢٢ كيلو من شمال مصر لجنوبها في ٢٢ يوما".

وأضاف تامر حسنى قائلا: "بدأت الرحلة من معبد ابو سمبل يلا كلنا نشجعها وكل الشكر لوزارة الداخلية والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة على اهتمامهم الشديد بريهام ورعايتها طول رحلتها الشاقة معرفش إيه قوانين التحدي بس ياريت ريهام يكون معاها دكتور يشرف على رحلتها عشان سلامتها الصحية، اللي عرفته إنها من فتره للتانية بتقرأ تشجيعاتكم وتعليقاتكم".

وتابع خلال منشوره: "ريهام قررت تعمل التحدي العالمي الخارق دا عشان تشجيع السياحة المصرية وتلفت النظر السياحي لمصر من العالم كله إن شاء الله قريب نتفرج على تكريم وفوز ريهام البنت المصرية العربية الطموحة ونفرح بتشريفك لمصر على كل المحطات المصرية والعربية والعالمية ونكون في استقبالك".

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