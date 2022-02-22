وزير الرى: تعاملنا مع سيول بنى سويف رغم أنها لم تحدث منذ 300 عام

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظات بنى سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي ١٨، ١٩ فبراير الجاري، والاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة يومى ٢٣، ٢٤ فبراير الجارى، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى، والمهندس فتحى رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والأستاذ الدكتور أحمد البلاسى، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والأستاذ الدكتور جمال قطب، الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبدالعاطى، بأن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة التى تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها فى مخرات السيول التى تنتهى عند نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذه العكارة ليس لها أى تأثير سلبى على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وأن آثار هذه العكارة ستختفى من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وأشار الدكتور عبدالعاطى للدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، حيث نجحت أعمال الحماية بمحافظة بني سويف فى تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة، وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور، على الرغم من أن كميات الأمطار المتساقطة تُعد الأكبر خلال ٣٠٠ عام، ووصلت إلى حوالى ٥١ مليون متر مكعب من المياه، وتمثل طاقة تدميرية ضخمة عبارة عن ٥١ مليون طن من المياه بفرق مناسيب يصل إلى ١٠ أمتار، وعلى الرغم من ذلك أسهمت أعمال الحماية فى تأمين المواطنين والمنشآت منها، حيث تم تجميع المياه في البحيرات الصناعية التى تم إنشاؤها لحماية محافظة بنى سويف، وإمرار المياه الزائدة إلى نهر النيل عبر القناة الصناعية لوادى سيل سنور دون حدوث أى خسائر.

كما تم مرور مياه السيول بوادي الشيخ بالمنيا بكل سلاسة وصولاً إلى نهر النيل، ودون التسبب في إحداث أى أضرار أو خسائر تذكر، بالإضافة لحصاد ١.٥٠ مليون متر مكعب من المياه، كما تمكنت أعمال الحماية بوادي عربة بالزعفرانة ووادي الحواشية برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر من حماية المدن والقرى والمنشآت الحيوية والبترولية بالمنطقة من أخطار السيول، وحصاد ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه، وتمكنت أعمال الحماية بوادي حبران ووادي ميعر بمحافظة جنوب سيناء من حماية مدينة طور سيناء والمنشآت والبنية التحتية وحصاد حوالى ١٠٠ ألف م٣ من المياه، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة.